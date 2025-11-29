Manisa'da Hijyen İhlali: İmalathane Mühürlendi, 150 Kilo Tavuk İmha Edildi

Manisa Büyükşehir Zabıta ekipleri, hijyen kurallarına uymayan bir imalathaneden 150 kilo pişmiş tavuk ele geçirip imha için el koydu; işletme mühürlendi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 18:00
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yürüttüğü denetimleri sıklaştırarak halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı sıkı önlemler alıyor. Yapılan kontrollerde bir işletmenin imalathanesinde hijyen kurallarına aykırı koşullarda bekletilen 150 kilo pişmiş tavuk tespit edildi. Gıda mühendislerinin tuttuğu tutanak sonrasında ürünlere imha edilmek üzere ekipler tarafından el konuldu, işletme ise ruhsatsız faaliyet ve hijyen ihlali gerekçesiyle mühürlenip faaliyetten men edildi.

Denetimler 7/24 sürüyor

Büyükşehir zabıta ekipleri, ilçe belediye ekipleri ile koordineli olarak 7/24 esasına göre hijyen, gıda güvenliği ve kaldırım işgali denetimlerini gerçekleştiriyor. Denetimler kapsamında vatandaş sağlığını korumaya yönelik incelemeler aralıksız devam ediyor.

Daire Başkanı'nın açıklaması

Bilgihan Hasturan, denetimlerin koordinasyonuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Denetimlerimizde gıda mühendislerimiz, teknolojik cihazlar ile özellikle son dönemde ülkemizde artış gösteren gıda zehirlenmeleri konusunda denetimleri aksatmadan sürdürüyor. İşgaliye konusunda da esnaflarımıza on gün öncesinden yazılı ve sözlü olarak uyarılarımızı yaptık. Bu uyarılara uymayan, kaldırımı işgal edenlerin mallarına maalesef el koyduk. Ayrıca Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışarak vatandaşların geçişini sağlamak için kaldırımlardaki motosikletlerin kaldırılması ve uygun yerlere çekilmesini sağlıyoruz" dedi.

Denetimlerde kapsamlı inceleme

Hasturan, son dönemde gıda denetimlerinin sayısının artırıldığını ve tüm detayların titizlikle incelendiğini vurguladı: "Girdiğimiz işletmelerde kızartma yağından kullanılan etin yoğunluğuna, atılan tuzun miktarından ürünlerin son kullanma tarihine kadar tüm detaylara bakıyoruz. Manisa’da yaşanabilir ve sağlıklı bir ortam oluşturmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan denetimlerde, bir işletmenin imalathanesine girdik ve hijyen kurallarına aykırı birçok unsurla karşılaştık. En vahim olanı ise, 150 kilo pişirilmiş ancak satılamamış tavuk etinin saklanıp daha sonra satışa sunulmak üzere bekletilmesiydi. Gıda mühendisi arkadaşlarımız gerekli tutanaklarını tuttu; tüketilmesi uygun olmayan ürünlere imha etmek üzere el koyduk. İşletmenin faaliyeti durduruldu. Ayrıca ruhsatsız faaliyet gösterdiği için de men edilip mühürlendi. Halkın sağlığıyla kim oynarsa oynasın, aynı gün faaliyetten men edilip mühürlenecek. Bu gibi durumlara kesinlikle müsaade edilmeyecek" diye konuştu.

