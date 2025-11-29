Manisa'da kaza: Yaralanan polis memuru Hatice Ünal da şehit oldu

Manisa Alaşehir'deki 15 Kasım kazasında ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal, 14 günlük tedavi sonrası yaşamını yitirdi; şehit sayısı ikiye yükseldi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:47
Şehit sayısı ikiye yükseldi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım tarihinde meydana gelen kazada, daha önce olay yerinde şehit olan polis memuru Ali Barut'un ardından ağır yaralanan meslektaşı Hatice Ünal da bugün şehit oldu.

Kaza, 15 Kasım tarihinde Alaşehir - Sarıgöl yolu üzerinde, Yenimahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memurları Hatice Ünal ile Ali Barut'un bulunduğu trafik aracı, önündeki tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan polis memurlarından Ali Barut olay yerinde şehit oldu. Ağır yaralanan Hatice Ünal önce Alaşehir Devlet Hastanesi'ne, ardından da tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

14 gündür hastanede tedavi gören Hatice Ünal, süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Böylece kazadaki şehit sayısı ikiye yükselmiş oldu.

Şehit polis memuru Hatice Ünal için Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından naaşının memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Kavak Mahallesi'ne gönderildiği öğrenildi.

