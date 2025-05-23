Manisa'da Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Aranıyor

Manisa'da Kuyumcu Dükkanında Silahlı Saldırı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi'nde, cezaevinde olduğu öğrenilen bir kuyumcunun dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı düzenleyen iki şüpheli için geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Çarşı Mahallesi Doktor Sadık Caddesi'nde bulunan kapalı iş yerinde meydana geldi. Motosikletli iki kişi, kuyumcunun dükkanına kurşun yağdırdı.

Saldırıya uğrayan kuyumcunun, dolandırıcılık suçlamasıyla bir süre önce tutuklandığı öğrenildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, cezaevinde olduğu öğrenilen bir kuyumcunun dükkanını kurşunlayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, cezaevinde olduğu öğrenilen bir kuyumcunun dükkanını kurşunlayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.