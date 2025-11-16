Manisa'da Sahipsiz Köpekler Toplanıyor — Saruhanlı ve Sarıgöl'de Barınak ve Tedavi

Manisa'nın Saruhanlı ve Sarıgöl ilçelerinde sahipsiz köpekler toplanıp kısırlaştırma, tedavi ve barınma süreçleriyle doğal yaşam alanlarına yerleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 14:45
Manisa’nın Saruhanlı ve Sarıgöl ilçelerinde, sahipsiz sokak köpeklerinin toplanarak kısırlaştırma, tedavi ve bakım süreçleriyle koruma altına alınmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Belediyeler, yeni sokak hayvanları yasası kapsamında uygulamaları yoğunlaştırıyor.

Saruhanlı'da doğal yaşam alanına sevk

Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tunçel, Hacımusa Mahallesi yolu üzerindeki Doğal Yaşam Alanı ile İstasyon Mahallesi’ndeki Geçici Köpek Barınağı'nı ziyaret etti. Belediye ekiplerince toplanan köpeklerin, barınakta veteriner hekimlerce kısırlaştırma ve tedavi işlemlerinin yapılmasının ardından geçtiğimiz aylarda hizmete açılan doğal yaşam alanına sevk edildiği öğrenildi.

Ziyaret sırasında Kaymakam Acar, sahipsiz köpeklerle yakından ilgilenirken, yapılan çalışmaların titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Sarıgöl’de ilçe genelinde toplama ve bakım

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, ilçede yürütülen sokak hayvanları çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Akdeniz şunları söyledi: "Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmeyi ve onlara daha iyi bir yaşam sunmayı amaçlayan yeni sokak hayvanları yasası ile belediyelerin başıboş sokak hayvanlarını toplaması zorunlu hale getirilmiştir. Bizlerde Sarıgöl Belediyesi olarak can dostlarımızı sokaklardan topluyoruz. Toplarken fişek değil uyuşuruculu enjektör kullanıyoruz. Uyuşturucu etkisini gösterdiğinde Yeşiltepe Mahallemizdeki yeni hayvan barınağımıza götürüyoruz. Günlük temizlik ve beslenmelerini düzenli olarak yapıyor, veteriner hekim kontrolünde tüm tedavi ve bakımlarını üstleniyoruz. Güvenlik kamerasıyla 24 saat can dostlarımızı kontrol ediyoruz. Barınağımızı ziyaret etmek isteyen ya da hayvan sahiplenmek isteyen tüm vatandaşlarımıza Belediyemizin ve barınağımızın kapıları açıktır."

