Manisa Kula'da Gece Yangını: İki Kişi Yaralandı, Evler Ağır Hasar Aldı

Manisa'nın Kula ilçesinde gece çıkan yangında iki kişi yaralandı, iki ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye yangını kontrol altına aldı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 01:53
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 01:53
Manisa Kula'da gece yangın paniği

İki ev ağır hasar gördü, iki kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın gece saatlerinde paniğe yol açtı. Yangın, saat 23.15 sıralarında Bey Mahallesi 34 Sokaktaki tek katlı müstakil bir evde başladı.

Olay, Hasan Hüseyin Selendi'ye ait ikamette başladı ve alevler kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan akrabası Veli Selendi'nin evine de sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını engelledi ve yangını kontrol altına aldı.

Yangında ev sahibi Hasan Hüseyin Selendi (55) ve eşi Leyla Selendi (52) yaralandı. İlk müdahaleleri Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralılardan Hasan Hüseyin Selendi, ileri tetkik ve tedavi amacıyla başka bir hastaneye sevk edildi.

Yangın sonucu her iki yapı da ciddi hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

