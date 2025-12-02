Manisa Salihli'de Jandarma Operasyonu: 67 Gram Esrar Ele Geçirildi

Manisa Salihli'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu
Operasyonda 67 gram esrar ele geçirildi
Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.G. (54) adlı şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda yapılan aramada 67 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli H.G. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BİR İKAMETE DÜZENLENEN OPERASYONDA 67 GRAM KUBAR ESRAR VE ÇARŞAF ELE GEÇİRİLDİ.