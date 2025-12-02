Manisa Salihli'de Jandarma Operasyonu: 67 Gram Esrar Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarmanın ikamet baskınında H.G. adına kayıtlı adreste 67 gram esrar ele geçirildi; şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:24
Manisa Salihli'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Operasyonda 67 gram esrar ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.G. (54) adlı şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda yapılan aramada 67 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli H.G. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

