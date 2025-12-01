Maraş Çöreği AB'de Tescillendi: Kahramanmaraş'ın 3. Coğrafi İşaretli Ürünü

Kahramanmaraş'ın asırlık Maraş çöreği, 1 Aralık 2025'te AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak Avrupa Birliği tarafından tescillendi; üretim ve kalite standartları koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:20
Kahramanmaraş'ın asırlık lezzeti Maraş çöreği, Avrupa Birliği (AB) tarafından tescilli ürün olarak tanındı. Kentin tescilli ürünler listesindeki yerini alan çörek, hem üreticisini hem de tüketicisini mutlu etti.

Tescil ve Koruma

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili alınan Maraş çöreği, 1 Aralık 2025 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak Avrupa Birliği nezdinde de resmiyet kazandı. Tescil, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği iş birliğiyle gerçekleştirildi; böylece Maraş çöreğinin üretim metodu, kalite standartları ve geleneksel özellikleri uluslararası alanda korunma altına alınmış oldu.

Üretim ve Çeşitler

Kentteki fırınlarda ve evlerde üretilen çörek, hem lezzeti hem de doyurucu özelliği ile öne çıkıyor. Farklı damak tatlarına uygun olarak üretilen çörek, 8 farklı lezzet ile tezgâhlarda günlük yerini alıyor. Özellikle üretim Ramazan ayında önemli ölçüde artış gösteriyor.

Vatandaş ve Esnafın Görüşleri

Filiz Nahırcı: "Çok güzel bir tat ve her zaman tüketiyoruz. Biz de umreye gideceğimiz için aldık orada tüketeceğiz"

Metin Torunoğlu (Sivas'tan gelen): "Sivas’tan geliyoruz bu çöreğimizi aldık çok hoşumuza gidiyor"

Fatma Söyleyen (Gaziantep'ten gelen): "Annemler eskiden yapardı ve biz de hep buradan alıyoruz"

Mehmet Ceviz (Esnaf): "Atalarımızın önceden özellikle Ramazan Bayramı’nda yaptığı bir lezzet. Esnafımızın da gayreti ile dünyaya sunduğu bir tat. Mideyi korur ve doyurucu özelliği de vardır"

Ahmet Kar (Çörek üreticisi): "7-8 çeşit çöreğimiz var, meşrubat ve çayla çok güzel tüketiliyor. Özellikle Ramazan ayında hoşaf ile de tüketiliyor"

Kamil Akçöp (Fırıncı esnafı): "En meşhur yumuşak çöreğimiz ve bir de közde pişirilen çörekler var. Ürünlerimiz kaliteli ve lezzetlidir"

AB tesciliyle Maraş çöreğinin geleneksel üretim bilgileri ve kalite standartları uluslararası platformda da tanınmış ve korunmuş oldu; bu karar hem üreticilerde hem tüketicilerde memnuniyet yarattı.

