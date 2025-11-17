Mardin'de 112 Yönlendirmesiyle Baba Doğum Yaptırdı

Mardin Artuklu'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nin telefon yönlendirmesiyle baba, eşi doğum sancısı geçiren kadına müdahale ederek doğumu gerçekleştirdi; anne ve bebek sağ.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:32
Mardin'de 112 Yönlendirmesiyle Baba Doğum Yaptırdı

Mardin'de 112 Yönlendirmesiyle Baba Doğum Yaptırdı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, doğum sancısı başlayan bir kadın için yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Çağrıyı alan sağlık personeli, bölgeye ambulans sevk ederken telefonda baba ile iletişim kurup sakin olmasını sağladı ve doğum adımlarını anlatarak yönlendirdi.

Olayın Detayları

Baba, sağlık personelinin telefonla verdiği talimatlar doğrultusunda doğumu gerçekleştirdi. Kısa süre sonra adrese ulaşan sağlık ekipleri, anne ve bebeğin ilk kontrollerini yaptıktan sonra ikisini de ambulansla hastaneye nakletti. Anne ve bebeğin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Uzm. Dr. Saffet Yavuz şu değerlendirmeyi yaptı: '112 Acil Çağrı Merkezi'miz yalnızca acil durumlara yanıt veren bir hat değil, aynı zamanda insan hayatına dokunan bir güven köprüsüdür. Olay anında gösterilen soğukkanlılık, mesleki donanım ve ekip ruhu, sağlık çalışanlarımızın görevlerini ne denli özveriyle yerine getirdiklerini bir kez daha ortaya koymuştur.'

Acil tıp teknisyeni Elif Köseni yaşananları şöyle anlattı: 'Komuta kontrol merkezine gelen ihbar üzerine aileye telefon ile rehberlik ettim. O an önceliğim annenin de bebeğin de doğumunu gerçekleştirmekti. Ekip olarak hızlıca organize olduk. Ambulans ekibim olay yerine ulaştığında anne de bebek de gayet sağlıklıydı.'

Olay sonrası Uzm. Dr. Saffet Yavuz, 112 personelini tebrik ederek teşekkür belgesi takdim etti.

