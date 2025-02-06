DOLAR
35,89 0,02%
EURO
37,29 0,22%
ALTIN
3.295,59 0,29%
BITCOIN
3.528.526,98 -0,8%

Mardin'de 2 Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişinin öldürülmesine yönelik 3 zanlı tutuklandı, 1 zanlı serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:41
Mardin'de 2 Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Mardin'de Cinayet Zanlıları Hızla Yargı Önüne Çıkıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl işlenen cinayet olayına ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 25 Temmuz 2024'te meydana gelen olayda, 2 kişinin silahlı saldırıyla hayatını kaybetmesinin ardından, kaçan zanlıların yakalanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalama sırasında, şüphelilerin bulundukları adreslerde yapılan aramalarda 9 tabanca, 2 av tüfeği ve 116 fişek ele geçirildi.

Gözaltındaki sürecin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, 3 zanlı tutuklanırken, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişmeler, Mardin'deki güvenlik güçlerinin suçla mücadelede kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl 2 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan 4...

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl 2 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DP'li Altıntaş'tan Deprem Tedbirlerine Vurgu: Bilim ve İlmi Yöntemler Önemli
2
TDV, 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anısına Fidan Dikti
3
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Trump'ın Gazze Planını Kategorik Olarak Reddetti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Anma Programında 453 Bin Konut Müjdesi Verdi
5
Muhasebeciler, Depremde Kaybettikleri Meslektaşlarını Hatay'da Andı
6
Burdur'da 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anıldı
7
Ardahan'da Polisler 6 Şubat Depremlerini Anmak İçin Kan Bağışı Yaptı

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış