Mardin'de 2 Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Mardin'de Cinayet Zanlıları Hızla Yargı Önüne Çıkıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl işlenen cinayet olayına ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 25 Temmuz 2024'te meydana gelen olayda, 2 kişinin silahlı saldırıyla hayatını kaybetmesinin ardından, kaçan zanlıların yakalanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalama sırasında, şüphelilerin bulundukları adreslerde yapılan aramalarda 9 tabanca, 2 av tüfeği ve 116 fişek ele geçirildi.

Gözaltındaki sürecin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, 3 zanlı tutuklanırken, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişmeler, Mardin'deki güvenlik güçlerinin suçla mücadelede kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl 2 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.