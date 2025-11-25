Mardin'de evde ölü bulunan aileden baba defnedildi

Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşayan 3 kişilik aileye ulaşamayan komşuların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Dairenin kapısını kırarak içeri giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma ve cenaze işlemleri

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından anne ve kızının cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı ve defnedilmek üzere Van'a gönderildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan babanın cenazesi ise Mardin'in Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

