Mardin'de 'Huzur ve Güven' Uygulaması: 62 Sürücüye Ceza, 4 Araç Trafikten Men

Mardin'de 'Huzur ve Güven' uygulamasında 1.126 araç denetlendi; 62 sürücüye ceza uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 20:56
Mardin'de 'Huzur ve Güven' uygulamasında kapsamlı denetim

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent merkezi ve ilçelerde yürütülen 'Huzur ve Güven' uygulamasında polis ekipleri geniş çaplı denetim gerçekleştirdi.

Katılım ve kontrol noktaları

Uygulamaya 63 ekip ve 193 personel katıldı. Çalışmalar kapsamında 36 okul çevresi, 45 umuma açık alan, 36 metruk bina ile 34 park ve bahçe kontrol edildi.

Denetim sonuçları

Uygulamada toplam 3.047 kişi sorgulanırken, 1.126 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimler sonucunda 62 sürücü hakkında cezai işlem uygulanmış, 4 araç trafikten men edildi.

