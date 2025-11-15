Mardin'de 'Huzur ve Güven' Uygulaması: 62 Sürücüye Ceza, 4 Araç Trafikten Men

Mardin'de 'Huzur ve Güven' uygulamasında kapsamlı denetim
İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent merkezi ve ilçelerde yürütülen 'Huzur ve Güven' uygulamasında polis ekipleri geniş çaplı denetim gerçekleştirdi.
Katılım ve kontrol noktaları
Uygulamaya 63 ekip ve 193 personel katıldı. Çalışmalar kapsamında 36 okul çevresi, 45 umuma açık alan, 36 metruk bina ile 34 park ve bahçe kontrol edildi.
Denetim sonuçları
Uygulamada toplam 3.047 kişi sorgulanırken, 1.126 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimler sonucunda 62 sürücü hakkında cezai işlem uygulanmış, 4 araç trafikten men edildi.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE KENT MERKEZİ VE İLÇELERDE YÜRÜTÜLEN UYGULAMAYA 63 EKİP VE 193 PERSONEL KATILDI