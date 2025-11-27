Mardin'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 bin 290 Paket Sigara Ele Geçirildi

Mardin Emniyeti tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde düzenlenen operasyonlarda, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir darbe vuruldu.

Operasyon Ayrıntıları

Polis ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimler sırasında Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde durdurulan üç araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda kaçak olduğu belirlenen 2 bin 290 paket sigara, 145 adet emtia ve 62 şişe içki ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ve benzer suçlara karşı denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladı.

