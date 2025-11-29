Mardin'de Kaya Ailesi Cinayetinde 1 Kişi Daha Tutuklandı

Kızıltepe'de 25 Kasım'da ölü bulunan Kaya ailesi soruşturmasında bir şüpheli daha, B.K., tutuklandı; emniyet özel ekip çalışmasını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:15
Mardin'de Kaya ailesi soruşturmasında bir şüpheli daha tutuklandı

Kızıltepe'de 25 Kasım'da evlerinde ölü bulunan üç kişilik Kaya ailesi vakasına ilişkin yürütülen soruşturmada, bir kişi daha tutuklandı.

Olayın detayları

Olay, 25 Kasım günü Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Komşuların haber alamaması üzerine çağrılan ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi.

Ekipler, evde 37 yaşındaki Mehmet Kaya, 33 yaşındaki Berna Kaya ve 5 yaşındaki Samyeli Kaya'nın hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. Cenazeler Kızıltepe Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Soruşturma ve gözaltılar

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada evde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla ilgili delil karartma şüphesiyle önce M.C. gözaltına alınmış ve mahkemece tutuklanmıştı. Ardından gözaltına alınan V.E. de sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan yeni işlemler sonucu, soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

