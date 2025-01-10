Mardin'de Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, devrilen bir motosikletin sürücüsü ve yolcusunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay, Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. Henüz sürücüsünün ismi ve motosikletin plakası tespit edilemeyen kazada, sürüklenerek devrilen motosikletin iki yolcusu ağır yaralandı.

Olayın ardından, durumları kritk olan iki kişi için 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Sağlık ekibi, kazanın ardından yaptığı kontrollerde, motosiklet üzerindeki 18 yaşındaki Muhammed Akman ile 27 yaşındaki Cihan Çelik'in yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, incelemeler için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.