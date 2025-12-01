Mardin'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesi Yüce Mahallesi'nde plakası 06 ZIN 91 olan otomobil devrildi; 3 kişi yaralandı, yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:51
Olay Detayları

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre 06 ZIN 91 plakalı otomobil Yüce Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

