Mardin'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Olay Detayları

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre 06 ZIN 91 plakalı otomobil Yüce Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

