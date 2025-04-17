Mardin'de Siyonizm'e Karşı Cesaret Ödülleri Töreni Gerçekleştirildi

Mardin'de Siyonizm'e Karşı Cesaret Ödülleri Töreni Düzenlendi

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öncülüğünde, bir dizi sivil toplum kuruluşunun destekleriyle düzenlenen "Siyonizm'e Karşı Cesaret Ödülleri Töreni", MAÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda "Dünyanın Cesarete İhtiyacı Var" mottosuyla gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından söz alan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversitenin başlıca çalışma odaklarından birinin Kudüs ve Filistin olduğunu vurguladı. Özcoşar, "Kadim Akademi" ve "Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı" gibi saygın kuruluşların bu alandaki çalışmalarına büyük katkı sunduğunu belirtti.

Özcoşar, siyonizmin bilim dünyası üzerindeki baskı politikasına dikkat çekerek, akademisyenlerin bu konuda dile getirdikleri itirazların, korku atmosferi nedeniyle susturulduğunu ifade etti. "Dünyanın birçok yerinde kitleler, Gazze'yi destekleme cesareti gösteriyor. Bizim asıl eksikliğimiz, vicdan değil; cesarettir" dedi.

Rektör Özcoşar, Gazze şehitlerinin anısını yaşatmanın ve küresel farkındalığı artırmanın sembolik önemine değindi. "Masum insanlar katledilirken neredeydiniz?" gibi sorulara gelecek nesillere onurlu bir cevap vermek istediklerini belirtti.

Cesaret Ödülleri Sahiplerini Buldu

Törende, "devletler", "akademi", "medya", "öğrenci" ve "spor" olmak üzere 5 farklı alanda "Cesaret Ödülleri" takdim edildi. Devletler kategorisinde Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya halkı, akademi alanında ise Prof. Dr. Abdulfettah el-Awaisi, Prof. Dr. Rashid İsmail Khalidi ve Prof. Dr. Mads Gilbert ödülerini aldı.

Öğrenci kategorisinde Ayşenur Ezgi Eygi, spor dalında ise Celtic'in "Yeşil Tugay" (Green Brigade) taraftar grubu ödüle layık görüldü. Medya dalında ise Anadolu Ajansı, Al Jazeera ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile CNN Türk Program Sunucusu Fulya Öztürk ödüllendirildi.

Mardin'de Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle MAÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda "Siyonizm'e Karşı Cesaret Ödülleri Töreni" düzenlendi.

Mardin'de Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle MAÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda "Siyonizm'e Karşı Cesaret Ödülleri Töreni" düzenlendi.