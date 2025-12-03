Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: Midyat'ta 3 Şüpheli Yakalandı

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: Midyat'ta 3 Gözaltı

Operasyon ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Midyat ilçesinde düzenlediği operasyonda, 3 şüpheli üzerinde yapılan kontrollerde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ele geçirilen maddeler: 181,27 gram sıvı halde sentetik kannabinoid (bonzai), 48,59 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4,68 gram esrar ve 1,09 gram kokain.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama:

"Vatandaşlarımızın sağlığını, huzurunu ve geleceğini hedef alan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz. Her bir vatandaşımızın güvenliği için gece gündüz sahadayız. Kararlılığımızdan, mücadelemizden ve sorumluluğumuzdan asla geri adım atmayacağız" ifadelerine yer verildi.

