Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: Midyat'ta 3 Şüpheli Yakalandı

Midyat'ta düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı; 181,27 g sıvı bonzai, 48,59 g bonzai, 4,68 g esrar ve 1,09 g kokain ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 17:29
Operasyon ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Midyat ilçesinde düzenlediği operasyonda, 3 şüpheli üzerinde yapılan kontrollerde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ele geçirilen maddeler: 181,27 gram sıvı halde sentetik kannabinoid (bonzai), 48,59 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4,68 gram esrar ve 1,09 gram kokain.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama:

"Vatandaşlarımızın sağlığını, huzurunu ve geleceğini hedef alan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz. Her bir vatandaşımızın güvenliği için gece gündüz sahadayız. Kararlılığımızdan, mücadelemizden ve sorumluluğumuzdan asla geri adım atmayacağız" ifadelerine yer verildi.

BU ÇERÇEVEDE, MİDYAT İLÇESİNDE DURDURULAN 3 ŞÜPHELİ ŞAHSIN YAPILAN KONTROLLERİNDE, 181,27 GRAM SIVI HALDE SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 48,59 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 4,68 GRAM ESRAR 1,09 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

