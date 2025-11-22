Mardin Kızıltepe'de 2 Tır ile SUV Çarpıştı: Alev Alan Tır Söndürüldü

Mardin Kızıltepe'de 2 tır ile SUV'ın çarpışması sonucu alev alan tır itfaiye tarafından söndürüldü; kazada yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 14:23
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafik kazası: Alev alan tır söndürüldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kazada, iki tır ile bir SUV tipi araç çarpıştı; çarpışma sonucu alev alan tır itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Akziyaret Mahallesi'nde 33 AVU 649 plakalı bir tır ile plakası öğrenilemeyen bir başka tır ve 47 ABS 099 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle bir tırda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin etkin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kazada yaralanan olmazken, iki tır ve SUV tipi araçta maddi hasar meydana geldi.

Görüntüler Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, yakındaki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı; görüntüler olay yerine ilişkin ilk izlenimleri doğruladı.

