Mardin Kızıltepe'de 3 Kişinin Ölümü: Yeni Gözaltı ve Tutuklama

Mardin Kızıltepe'de anne, baba ve 5 yaşındaki kızının ölümüyle ilgili soruşturmada bir kişi daha gözaltına alındı; bir şüpheli tutuklandı, delil ve silah incelemeleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:18
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde anne, baba ve 5 yaşındaki kızlarının hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı, bir şüpheli ise tutuklandı.

Adliyede açıklama

Soruşturmayı takip eden avukatlar Nurullah Öner ve Seher Acar, Kızıltepe Adliyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Açıklamalara göre, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmasının ardından, delil karartma şüphesiyle gözaltına alınan M.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutukluya yardım ettiği tespit edilen V.E. ise gözaltına alındı.

Öner: "Etkin bir soruşturma yürütülüyor"

Avukat Nurullah Öner, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti. Öner, birçok kişinin bilgi ve şüpheli sıfatıyla beyanlarının alındığını, son olarak ailenin komşusu olduğu belirtilen bir şahsın gözaltına alınıp tutuklandığını söyledi. Ayrıca soruşturmanın selameti nedeniyle tüm ayrıntıların paylaşılmadığını, ancak gözaltı ve yeni tutuklamalar olabileceğini ifade etti.

Acar: Soruşturma çok yönlü ilerliyor

Avukat Seher Acar, olayın son derece vahim olduğunu vurgulayarak soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtti. Acar, soruşturmanın birçok ihtimali eş zamanlı araştırdığını; ilk etapta intihar şüphesi üzerinde durulduğunu, sonrasında ise öldürülme sevk maddesinin öne çıktığını kaydetti.

Acar ayrıca, bulunan silahın şüpheli tarafından saklandığının tespit edildiğini söyledi ancak failin ölüme ilişkin bir ikrarının olmadığını vurguladı. Gerçeğin ortaya çıkması için yürütülen soruşturmanın verimli ve bütüncül şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Soruşturma ve gözaltı-tutuklama süreçleriyle ilgili gelişmeler Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip edilmeye devam ediyor.

