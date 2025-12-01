Mardin Kızıltepe'de 78 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Kızıltepe ilçesinde kaçak sigara bulunduğu tespit edilen bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada 78 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDE BİR DEPOYA DÜZENLENEN OPERASYONDA 78 BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.