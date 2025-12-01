Mardin Kızıltepe'de 78 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 78 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 20:07
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Kızıltepe ilçesinde kaçak sigara bulunduğu tespit edilen bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada 78 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

