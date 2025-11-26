Mardin Kızıltepe'de Kaya Ailesi: Babanın Market Güvenlik Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mardin Kızıltepe'de evlerinde ölü bulunan Kaya ailesinden Mehmet Kaya’nın, olaydan bir gün önce marketteki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 20:49
Mardin Kızıltepe'de Kaya Ailesi: Babanın Market Güvenlik Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mardin Kızıltepe'de Kaya Ailesinin Babanın Market Görüntüleri Gün Yüzüne Çıktı

Güvenlik kamerası kaydı, olaydan bir gün önce markette çekildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde yaşanan olayda evlerinde ölü bulunan Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, aileden babanın olaydan bir gün önce markette yaptığı alışverişe ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında Mehmet Kaya'nın markette alışveriş yaptığı, ödeme yaptıktan sonra dışarı çıktığı görülüyor. Görüntüler, soruşturmayı yürüten ekipler tarafından incelenmeye devam ediyor.

Soruşturma devam ediyor.

MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDE EVDE ÖLÜ BULUNAN KAYA AİLESİNDEN BABA MEHMET KAYA’NIN, OLAYDAN BİR...

MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDE EVDE ÖLÜ BULUNAN KAYA AİLESİNDEN BABA MEHMET KAYA’NIN, OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE MARKETTE YAPTIĞI ALIŞVERİŞE AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

MEHMET KAYA

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Pikap ile Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 2 Yaralı
2
Köyceğiz'de İki Tofaş Kafa Kafaya Çarpıştı: 2'si Ağır 3 Yaralı
3
Kozan'da Seyir Halindeki Kamyonun Kasası Alev Aldı — İtfaiye Müdahale Etti
4
Siirt’te Gazze İçin İki Günde 2 Milyon 758 Bin TL Yardım Toplandı
5
Kargı'da Kızılırmak Nehri'nde Elektrikle Avlanan Şahıslar Yakalandı
6
Develi 2. Merhale Projesi'ne Ödenek Onayı — MHP'li Baki Ersoy: "Hayırlı olsun Develim"
7
Artvin Borçka'da İş Makinesi Alev Aldı

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama