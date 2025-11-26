Mardin Kızıltepe'de Kaya Ailesi: Babanın Market Güvenlik Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mardin Kızıltepe'de Kaya Ailesinin Babanın Market Görüntüleri Gün Yüzüne Çıktı

Güvenlik kamerası kaydı, olaydan bir gün önce markette çekildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde yaşanan olayda evlerinde ölü bulunan Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, aileden babanın olaydan bir gün önce markette yaptığı alışverişe ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında Mehmet Kaya'nın markette alışveriş yaptığı, ödeme yaptıktan sonra dışarı çıktığı görülüyor. Görüntüler, soruşturmayı yürüten ekipler tarafından incelenmeye devam ediyor.

Soruşturma devam ediyor.

