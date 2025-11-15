Mardin Kızıltepe'de Sağanak: Dere Taştı, Evler ve Yollar Gölete Döndü

Mardin'in Kızıltepe'sinde Sağanak: Dere Taştı, Evler ve Yollar Gölete Döndü

Sel yaşamı felç etti, bölge sakinleri tedirgin

Gece başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak yağış, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede yaşanan kuvvetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Öğrencik ve Aktulga Mahallesinde derenin taşması sonucu yollar gölete döndü ve birçok evde hasar meydana geldi. Bölge halkı, selin oluşturduğu tahribat karşısında zor anlar yaşadı.

Dere taşması ve su birikintileri, mahalle yollarının kullanılmaz hale gelmesine neden olurken, evlerde görülen zararlar dikkat çekti. Olay anına ilişkin görüntüler vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yetkililerin ve bölge sakinlerinin çalışmalarıyla zarar tespit çalışmaları sürüyor. Olayın bilançosu ve alınacak önlemler hakkında resmi açıklamaların beklendiği kaydedildi.

