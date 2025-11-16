Mardin Nusaybin'de Pikap Devrildi: 2'si Çocuk 6 Yaralı

Nusaybin-Midyat karayolunda 44 LY 176 plakalı pikabın devrilmesi sonucu, aralarında 2 çocuğun bulunduğu 6 kişi yaralandı; yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 23:56
Kaza Detayları — Karasu Mevkii, Nusaybin-Midyat Karayolu

Edinilen bilgiye göre, Karasu mevkisindeki Nusaybin-Midyat karayolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan pikap devrildi. Olayda ağır yaralanma bildirilmezken, aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.

44 LY 176 plakalı pikabın devrilmesi üzerine ihbar verilen bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar arasında C.B. (9), D.B. (10), S.B. (35), F.B. (38), C.A. (45) ve M.S.B. (58) yer alıyor. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra sevk işlemleri gerçekleştirildi.

Tüm yaralılar tedavi için Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

