Mardin Nusaybin'de Pikap Devrildi: 2'si Çocuk 6 Yaralı
Kaza Detayları — Karasu Mevkii, Nusaybin-Midyat Karayolu
Edinilen bilgiye göre, Karasu mevkisindeki Nusaybin-Midyat karayolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan pikap devrildi. Olayda ağır yaralanma bildirilmezken, aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.
44 LY 176 plakalı pikabın devrilmesi üzerine ihbar verilen bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananlar arasında C.B. (9), D.B. (10), S.B. (35), F.B. (38), C.A. (45) ve M.S.B. (58) yer alıyor. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra sevk işlemleri gerçekleştirildi.
Tüm yaralılar tedavi için Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
MARDİN’İN NUSAYBİN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN PİKABIN DEVRİLMESİ SONUCU 2’Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI.