Mardin Nusaybin'de Tır Çarpışması: Bir Tır Alev Aldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki tır çarpıştı; plakaları öğrenilemeyen tırlardan biri Girmeli Mahallesi'nde dün gece alev aldı. İtfaiye müdahale etti, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:53
Olay ve müdahale

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir tırda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen iki tır, dün gece saatlerinde kırsal Girmeli Mahallesi mevkiinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tırlardan biri alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

