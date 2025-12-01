Mardin Nusaybin'de Tır Çarpışması: Bir Tır Alev Aldı

Olay ve müdahale

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir tırda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen iki tır, dün gece saatlerinde kırsal Girmeli Mahallesi mevkiinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tırlardan biri alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

