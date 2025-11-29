Marmaris'te Fırtına ve Sağanak: 3 Yelkenli Karaya Vurdu

Marmaris'te etkili fırtına ve sağanak sonucu Kemeraltı Mahallesi Halk Plajı'nda üç yelkenli karaya vurdu; ekipler AFAD ve belediye koordinesiyle müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:44
Marmaris'te Fırtına ve Sağanak: 3 Yelkenli Karaya Vurdu

Marmaris'te Fırtına ve Sağanak Etkili Oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak yağmur, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Olayın Detayları

Kemeraltı Mahallesi Halk Plajı sahilinde bulunan üç yelkenli tekne, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kıyıya sürüklenerek karaya vurdu. Teknelerden birinde bulunduğu öğrenilen bir Rus vatandaşı ise teknenin karaya oturmasının ardından kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı.

Sağanakla birlikte ilçenin farklı noktalarında devrilen ağaçlar nedeniyle yollar kapanırken, ulaşımda aksamalar yaşandığı kaydedildi.

Müdahale ve Uyarılar

Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde AFAD ve belediye ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor; riskli bölgelerde ekipler teyakkuz halinde bulunuyor.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarının bir süre daha devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

MARMARİS’TE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA ÜÇ YELKENLİYİ KARAYA SÜRÜKLERKEN, TEKNESİ KIYIYA VURAN...

MARMARİS’TE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA ÜÇ YELKENLİYİ KARAYA SÜRÜKLERKEN, TEKNESİ KIYIYA VURAN RUS VATANDAŞININ KENDİ ÇABASIYLA KARAYA ÇIKMAYI BAŞARDIĞI ÖĞRENİLDİ. ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE DEVRİLEN AĞAÇLAR NEDENİYLE EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ.

MARMARİS’TE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA ÜÇ YELKENLİYİ KARAYA SÜRÜKLERKEN, TEKNESİ KIYIYA VURAN...

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
2
MUSKİ yağmur mesaisinde: Muğla'da mazgal temizliği 7/24 sürüyor
3
ADÜ Kampüsü Yenileniyor: Yeni Kantin, Poliklinik ve Laboratuvar
4
Boyteks ERVA Spor Okulu'nda Değerler Eğitimi
5
Ayvalık'ta Aç Kalan 8 Yaban Domuzu İlçe Merkezine İndi
6
Ayvalık’ta metrekareye 105.3 kg yağış: İlçe felç oldu
7
Malatya'da Ekip Aracında Fenalaşan Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?