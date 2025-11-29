Marmaris'te Fırtına ve Sağanak: 3 Yelkenli Karaya Vurdu

Marmaris'te Fırtına ve Sağanak Etkili Oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak yağmur, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Olayın Detayları

Kemeraltı Mahallesi Halk Plajı sahilinde bulunan üç yelkenli tekne, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kıyıya sürüklenerek karaya vurdu. Teknelerden birinde bulunduğu öğrenilen bir Rus vatandaşı ise teknenin karaya oturmasının ardından kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı.

Sağanakla birlikte ilçenin farklı noktalarında devrilen ağaçlar nedeniyle yollar kapanırken, ulaşımda aksamalar yaşandığı kaydedildi.

Müdahale ve Uyarılar

Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde AFAD ve belediye ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor; riskli bölgelerde ekipler teyakkuz halinde bulunuyor.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarının bir süre daha devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

MARMARİS’TE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA ÜÇ YELKENLİYİ KARAYA SÜRÜKLERKEN, TEKNESİ KIYIYA VURAN RUS VATANDAŞININ KENDİ ÇABASIYLA KARAYA ÇIKMAYI BAŞARDIĞI ÖĞRENİLDİ. ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE DEVRİLEN AĞAÇLAR NEDENİYLE EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ.