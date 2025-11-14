Marmaris'te Motosiklet Kazasında Ölen Cengiz Can Memleketi Nizip'te Defnedildi

Marmaris'te motosiklet kazasında yaşamını yitiren 25 yaşındaki Cengiz Can, otopsi sonrası memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde kılınan namazla toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:42
Kaza ve cenaze süreci

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 25 yaşındaki Cengiz Can, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde defnedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Cengiz Can, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan reklam panosunun direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözyaşları eşliğinde son yolculuğu

Cengiz Can'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Nizip'e getirildi. Kılınan namazın ardından genç, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

