Marmaris'te Motosiklet Kazasında Ölen Cengiz Can Memleketi Nizip'te Defnedildi
Kaza ve cenaze süreci
Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 25 yaşındaki Cengiz Can, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde defnedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Cengiz Can, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan reklam panosunun direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözyaşları eşliğinde son yolculuğu
Cengiz Can'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Nizip'e getirildi. Kılınan namazın ardından genç, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
MARMARİS'TE MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 25 YAŞINDAKİ CENGİZ CAN, MEMLEKETİ GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE DEFNEDİLDİ.