Marmaris'te Otizm Farkındalığı: Otizm Bestiz Sahne Armutalan'da

Marmaris, 4 Aralık'ta Armutalan Kültür Merkezi'nde Otizm Bestiz Sahne ile otizm farkındalığını artıracak; otizmli bireyler spor ve doğaçlamayı sahnede buluşturacak.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:32
Marmaris'te Otizm Farkındalığı: Otizm Bestiz Sahne Armutalan'da

Marmaris'te Otizm Farkındalığı: Otizm Bestiz Sahne Armutalan'da

Marmaris, otizm farkındalığına dikkat çeken özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 4 Aralık Perşembe akşamı Armutalan Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak olan Otizm Bestiz Sahne modeli, otizmli bireylerin spor eğitiminden edindikleri kazanımları sahne sanatlarıyla birleştiriyor.

Katılımcılar ve Performans

Etkinlikte otizmli bireyler Caner Karabağ, Mehmet Can Hacılar ve Eren Erkan, doğaçlama tiyatro sanatçısı Güray Özcan ile aynı sahneyi paylaşacak. Spor eğitimi, beden farkındalığı ve doğaçlama tiyatronun iç içe geçtiği bu format, hem Türkiye'de hem dünyada benzeri olmayan bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Etkinlik Akışı

Gece, proje sahibi Bener Erkorur ve proje direktörü Vicdan Hacılar tarafından yapılacak kısa bir otizm farkındalık sunumuyla başlayacak. Ardından ekip, kahkaha, hüzün, empati ve farkındalığı bir arada sunan etkileşimli bir performans sergileyecek.

Geçmiş Gösterimler ve İlgi

Proje daha önce İstanbul, İzmir, Ataşehir ve çeşitli kurumsal etkinliklerde kapalı gişe sahnelenmiş; izleyicilerden yoğun ilgi görmüştü.

MARMARİS’TE OTİZM FARKINDALIĞINI ARTIRMAK İÇİN SAHNEYE ÇIKACAKLAR

MARMARİS’TE OTİZM FARKINDALIĞINI ARTIRMAK İÇİN SAHNEYE ÇIKACAKLAR

MARMARİS’TE OTİZM FARKINDALIĞINI ARTIRMAK İÇİN SAHNEYE ÇIKACAKLAR

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'nin 'Kusursuz Kafe'si: 17 Down Sendromlu Çalışana İstihdam
2
Malatya’da engelli vatandaşlardan 'erişilebilir şehir' talebi
3
Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
4
Aydın Köşk’te kasten adam öldürme zanlısı yakalandı
5
Balıkesir'de Ahmet Akın: "Engelliler Günü bir güne sığdırılacak bir gün değil"
6
Kazım Koyuncu paylaşımlarına mirasçılardan 50 bin TL telif talebi
7
Buldan'da İhramcı Devesi Dualarla Havudunu Kuşandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde