Marmaris'te Otizm Farkındalığı: Otizm Bestiz Sahne Armutalan'da

Marmaris, otizm farkındalığına dikkat çeken özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 4 Aralık Perşembe akşamı Armutalan Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak olan Otizm Bestiz Sahne modeli, otizmli bireylerin spor eğitiminden edindikleri kazanımları sahne sanatlarıyla birleştiriyor.

Katılımcılar ve Performans

Etkinlikte otizmli bireyler Caner Karabağ, Mehmet Can Hacılar ve Eren Erkan, doğaçlama tiyatro sanatçısı Güray Özcan ile aynı sahneyi paylaşacak. Spor eğitimi, beden farkındalığı ve doğaçlama tiyatronun iç içe geçtiği bu format, hem Türkiye'de hem dünyada benzeri olmayan bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Etkinlik Akışı

Gece, proje sahibi Bener Erkorur ve proje direktörü Vicdan Hacılar tarafından yapılacak kısa bir otizm farkındalık sunumuyla başlayacak. Ardından ekip, kahkaha, hüzün, empati ve farkındalığı bir arada sunan etkileşimli bir performans sergileyecek.

Geçmiş Gösterimler ve İlgi

Proje daha önce İstanbul, İzmir, Ataşehir ve çeşitli kurumsal etkinliklerde kapalı gişe sahnelenmiş; izleyicilerden yoğun ilgi görmüştü.

MARMARİS’TE OTİZM FARKINDALIĞINI ARTIRMAK İÇİN SAHNEYE ÇIKACAKLAR