Marmaris'te Yazdan Kalan Günler: Vatandaşlar Sahillere Akın Etti

Güneşli havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu

Yaz aylarında yüz binlerce turisti ağırlayan Muğla’nın Marmaris ilçesi, kış mevsimine sayılı günler kalmasına rağmen güneşli havanın etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar, sıcak havayı fırsata çevirerek sahillere akın etti.

Sandalyelerini, termoslarını ve oltalarını alıp plajlara gelen Marmarisliler, güneşin tadını çıkarırken kimi denize karşı oltasını attı, kimisi de sahildeki güvercinlere ekmek kırıntılarıyla yem verdi.

Batman’dan Marmaris’e gelen Mehmet Emin Gölpınar, memleketinde de havanın güneşli olduğunu ancak soğuk nedeniyle ceketsiz dışarı çıkılamadığını belirterek, "Burada hava gerçekten çok güzel" dedi.

Marmaris’te yaşayan Yakup Arık ise her gün sahile gelerek güvercinleri beslediğini anlattı. Elinde ekmek poşetiyle sahile geldiğini söyleyen Arık, "Havalar çok güzel gidiyor. Bu hayvanlara hayır yapmak istedim. Her gün geliyorum, güvercinleri besliyorum. En güzel iyilik hayvanlara yapılan iyiliktir" ifadelerini kullandı.

Güneşli günler, Marmaris sahillerinde hem dinlenme hem de doğayla buluşma fırsatı sundu; vatandaşlar kış öncesi son sıcak günlerin keyfini çıkardı.

