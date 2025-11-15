Mazıdağı'nda Sağanak: Yollar Göle Döndü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi; kırsal mahallelerde dereler taştı, köy yolları kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 17:04
Mazıdağı'nda Sağanak: Yollar Göle Döndü

Mazıdağı'nda Sağanak: Yollar Göle Döndü

İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde su baskınları

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ilçe merkezinde cadde ve sokakları adeta göle çevirdi.

Kırsal mahallelerde yağışın etkisiyle dereler taştı ve birçok köy yolunun kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Yağışın şiddeti nedeniyle yollar üzerinde büyük su birikintileri oluştu; ulaşımda aksamalar yaşandı ve bölgedeki günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Görüntüler, yağışın ilçede yarattığı etkiyi gözler önüne serdi.

MARDİN’DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

MARDİN’DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Ali Barut Salihli'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
TÜBİTAK 2237-A, BEUN'lü Akademisyenlerin Yapay Zekâ Projesini Destekledi
3
Erdoğan'dan Şehit Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Ailesine Başsağlığı
4
Gazze'de Şiddetli Yağış: Çadırlar Sular Altında, İnsani Kriz Derinleşiyor
5
Rize'de Atmaca Güzellik Yarışması: 35 Atmaca Yarıştı
6
Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı açıldı — Fatih’in kültür ve edebiyat merkezi
7
Mersin'de Vatandaşlık Vaadiyle 700 Bin TL’lik Dolandırıcılık: 2 Tutuklama

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı