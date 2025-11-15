Mazıdağı'nda Sağanak: Yollar Göle Döndü

İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde su baskınları

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ilçe merkezinde cadde ve sokakları adeta göle çevirdi.

Kırsal mahallelerde yağışın etkisiyle dereler taştı ve birçok köy yolunun kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Yağışın şiddeti nedeniyle yollar üzerinde büyük su birikintileri oluştu; ulaşımda aksamalar yaşandı ve bölgedeki günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Görüntüler, yağışın ilçede yarattığı etkiyi gözler önüne serdi.

MARDİN’DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ