MAZLUMDER, İstanbul'da 'İnsan Hakları Gecesi' Düzenledi

MAZLUMDER, İnsan Hakları Gecesi Düzenledi
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla 'İnsan Hakları Gecesi' etkinliği düzenledi. Etkinlik, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Etkinliğe MAZLUMDER yöneticileri ve gönüllülerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Programa katılan konuklara, başta Filistin ve Suriye olmak üzere, insan hakları ihlalleriyle mücadele eden bölgelerdeki görüntülerin yer aldığı bir video izletildi. Bu videoda, hayatını kaybeden siviller anılarak saygı duruşunda bulunuldu.
Programda konuşan MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin yıkılmasına dikkat çekerek, “20 yıllık işgale rağmen işgalciyi defettiler. O insanlar güvenlik içerisinde, izzetli ve onurlu yaşama imkanına kavuşmuş durumdalar” Kartal, Gazze'de yaşanan katliamların, dünya kamuoyunun insan hakları konusundaki çelişkili bakış açısını gözler önüne serdiğini vurguladı ve “İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan bir düzen var ve biz bu düzende yokuz” Etkinlikte ayrıca, MAZLUMDER adına her yıl verilen Bireysel Mücadele, Kurumsal Mücadele, Basın, Genç Hukukçu ve Vefa ödülleri sahiplerini buldu. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneğince (MAZLUMDER), 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "İnsan Hakları Gecesi" düzenlendi. MAZLUMDER Genel Başkanı Avukat Kaya Kartal, Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katılarak konuşma yaptı.
Kartal, Gazze'de yaşanan katliamların, dünya kamuoyunun insan hakları konusundaki çelişkili bakış açısını gözler önüne serdiğini vurguladı ve “İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan bir düzen var ve biz bu düzende yokuz” Etkinlikte ayrıca, MAZLUMDER adına her yıl verilen Bireysel Mücadele, Kurumsal Mücadele, Basın, Genç Hukukçu ve Vefa ödülleri sahiplerini buldu. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneğince (MAZLUMDER), 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "İnsan Hakları Gecesi" düzenlendi. MAZLUMDER Genel Başkanı Avukat Kaya Kartal, Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katılarak konuşma yaptı.
Etkinlikte ayrıca, MAZLUMDER adına her yıl verilen Bireysel Mücadele, Kurumsal Mücadele, Basın, Genç Hukukçu ve Vefa ödülleri sahiplerini buldu.
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneğince (MAZLUMDER), 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "İnsan Hakları Gecesi" düzenlendi. MAZLUMDER Genel Başkanı Avukat Kaya Kartal, Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katılarak konuşma yaptı.