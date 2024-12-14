MAZLUMDER, İstanbul'da 'İnsan Hakları Gecesi' Düzenledi

MAZLUMDER, İnsan Hakları Gecesi Düzenledi

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla 'İnsan Hakları Gecesi' etkinliği düzenledi. Etkinlik, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe MAZLUMDER yöneticileri ve gönüllülerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Programa katılan konuklara, başta Filistin ve Suriye olmak üzere, insan hakları ihlalleriyle mücadele eden bölgelerdeki görüntülerin yer aldığı bir video izletildi. Bu videoda, hayatını kaybeden siviller anılarak saygı duruşunda bulunuldu.