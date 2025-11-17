McDonald’s Türkiye, 'Sekizinci Aile' Dizisiyle İş Birliği

McDonald’s Türkiye, 'Sekizinci Aile' Dizisiyle Ortaklık Kurdu

McDonald’s Türkiye, Disney+ platformunda 19 Kasım’da yayımlanmaya başlayacak Sekizinci Aile dizisiyle iş birliği gerçekleştirdi. Marka, diziye ürün yerleştirmeleri ile birden fazla bölümde dahil olacak.

Dizideki yerleşim ve içerik

Sekizinci Aile; tekstil sektöründen gelen Basmacıgil Ailesinin mütevazı başlangıcından dünyanın sayılı güçlü ailelerinden biri olma yolculuğunu anlatıyor. Dizi, Ali Atay yönetmenliğinde; Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Ali Atay, Melisa Döngel, Alper Baytekin ve Ercan Kesal gibi oyunculardan oluşan kadrosuyla drama, kara mizah ve güç oyunlarını harmanlayan özgün bir atmosfer sunuyor.

Lansman ve marka mesajı

McDonald’s Türkiye, ürünlerini dizinin lansman etkinliğinde İstanbul Boop Kuruçeşme’de davetlilere sundu. Etkinlik sonrası iş birliğine dair açıklama yapan McDonald’s Türkiye CMO’su Özdeş Dönen Artak şunları söyledi: 'Gerçekleştirdiğimiz pazarlama faaliyetlerinin kültürel belleğe dokunan deneyimler oluşturmasına önem veriyoruz. Geçen yaz Disney+ ile kurduğumuz billboard diyaloğunda da ortak bir frekans yakalamıştık. McDonald’s’ın günlük hayattaki rolünü hikaye anlatımıyla bütünleştiren çalışmamızdan oldukça güzel geri dönüşler aldık. Sekizinci Aile iş birliğinde de aynı yaklaşımı sürdürüyoruz. Birbirinden eğlenceli sahnelerde kurulan doğal temasla, izleyicinin kalbinde yer eden tanıdık lezzet anlarına ortak olmayı hedefliyoruz.'

McDonald’s ve popüler kültür

McDonald’s, TV, sinema, müzik ve moda dünyasında sıkça tercih edilen bir marka olarak birçok yapımda yer aldı. Marka, dünya çapında yer aldığı dizi ve filmler arasında Space Jam, Seinfeld, Hızlı ve Öfkeli, Friends, Richie Rich ve Beşinci Element gibi örneklerle biliniyor.

MCDONALD'S TÜRKİYE, DİSNEY+'TA YAYINA BAŞLAYACAK SEKİZİNCİ AİLE DİZİSİYLE İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTI.