Meclis Önünde Yakılan 'Beyaz Toros': Kurtulmuş'tan Uyarı

Meclis Önünde Yakılan beyaz Toros: Kurtulmuş'tan Sert Uyarı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, Meclis önünde yakılan "beyaz Toros" olayının, komisyonda başlayacak ilk dinlemenin olduğu gün gerçekleşmesinin tesadüf olamayacağını belirtti ve bu tür provokasyonlara karşı uyarıda bulundu.

Komisyonda "özerklik" iddiaları

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarında "özerklik, bağımsızlık, ayrı bir bölge, Kürtçenin resmi dil olması" gibi taleplerin gündeme gelmediğini vurguladı. Kurtulmuş, komisyonda konuşulmamış konuları maddeler halinde paylaşan bir milletvekiliye ilişkin, "her cümlesi yalan olan bir paylaşımda bulundu. Bu, kabul edilemez. Bu, süreci doğrudan dolayı baltalamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon çalışmalarına katılma çağrısı yapan Kurtulmuş, "Gelin komisyonda siz de olun. Burada ne konuşuluyor? Karşı çıkacağınız konulara karşı çıkın, hassasiyetleriniz neyse onları söyleyin." dedi ve siyasi ittifakların provokasyonuna karşı uyarıda bulundu.

Meclis önündeki aracın yakılması

Olayla ilgili olarak Kurtulmuş şunları söyledi: "Sıradan bir adli olay gibi görünüyorsa da komisyonun toplanacağı, ilk dinlemeye başlayacağı gün Meclis'in önünde bir beyaz Toros'un yakılması herhalde tesadüf değildir. Bunların farkında olmamız lazım, yaptığımız işin ciddiyetine sahip olmamız lazım. Bu konu hiçbir şekilde ne kişisel, ne de siyasi PR meselesi değildir. Eğer bu konuyu kazanırsak hep beraber kazanacağız. Kaybedeceğimiz zaman da tekrar Türkiye'nin terörlü günlere dönmesinin ne ağır bir bedeli olacağını görüyoruz. Dolayısıyla burada herkes hassas olsun, dikkatli olsun. Kişisel ve siyasi PR'ların yeri yoktur burada. Buna tevessül edenleri de milletimiz görür."

Bölgedeki gelişmeler: İsrail ve Suriye

Kurtulmuş, bölgedeki yeni duruma dikkat çekerek İsrail'in saldırgan tutumunun bölgeyi tehdit ettiğini ve bunun Türkiye için de hayati bir tehlike oluşturduğunu söyledi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına atıfla, bu stratejinin bölgeyi parçalamaya yönelik küresel bir yöntemin parçası olduğunu belirtti ve etnik ile mezhebi farklılıkları ortadan kaldıracak tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

Suriye konusunda ise Kurtulmuş, eski rejimin ardından oluşan yeni yönetimin sancılarını bildiklerini ve çözümün bu coğrafyada üniter bir yapı ve demokratik katılım olduğuna işaret etti. Ayrıca, "Suriye Devlet Başkanı Sayın Ahmed Şara ile Mazlum Abdi arasında 8 maddelik bir anlaşma imzalandı. O anlaşmada üniter bir Suriye yapısının kurulmasının alt açılımları var. Biz bu anlaşmaya uyulmasını bekliyoruz." dedi.

SDG ve Suriye Kürtleri ayrımı

Kurtulmuş, SDG ile Suriye Kürtlerini ayrı görmenin gerektiğini belirterek, örgütsel yapıların toplumun tamamını temsil etmediğini ve bölge barışının ancak hak, özgürlük ve demokratik bir yapılanmayla sağlanabileceğini ifade etti. SDG'nin örgütsel yapısı ile Suriye'deki Kürt toplumunu ayıran yaklaşımını şöyle özetledi: "SDG ve Suriye Kürtlerini ayrı görmek lazım. Örgütsel yapılar ayrı şeyler."

Ayrıca Kurtulmuş, bölgedeki tüm etnik ve mezhebi grupların ayrıştırılmadan ortak yönetim çatısı altında buluşması gerektiğini vurguladı ve terörsüz bir bölge hedefinin Türkiye için stratejik önem taşıdığını söyledi.

(Sürecek)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katıldı.