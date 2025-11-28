Mehmet Akif Caddesi'nde İşgal Son: Kepez Zabıta Temizledi

Zabıta ekipleri caddeyi yeniden düzenleyerek güvenliği sağladı

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Caddesinde yol ve kaldırım üzerinde iş yerleri tarafından bırakılan malzemelere müdahale ederek caddeyi yeniden düzenli, güvenli ve erişilebilir hale getirdi.

Dokuma bölgesinde gerçekleştirilen kapsamlı denetimde, iş yerlerine ait flama, duba, reklam afişi ve benzeri materyaller tek tek tespit edilip kaldırıldı. Ekipler, kamu kullanımına ait alanların düzenli, temiz ve erişilebilir tutulması için çalışmalarını sürdürdü.

Kaldırım ve yolun yayalar ile araçlar için güvenli geçiş güzergahı haline getirilmesi sağlandı. Yapılan yasal uyarı ve ikazlara rağmen işgale devam eden işletmeler hakkında ise idari yaptırım karar tutanağı düzenlenerek gerekli işlemler başlatıldı.

Kepez Belediyesi, sürücü ve yayaların güvenli geçişini engelleyen işgallere son verildiğini belirtti ve denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

