Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın Adli Kontrol İtirazı Reddedildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahse teşvik iddiaları kapsamında, ünlü isimler Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 4 zanlıya uygulanan adli kontrol tedbirine yönelik itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

Nöbetçi 15. Asliye Ceza Mahkemesi, soruşturmayı yürüten savcılığın talebine yanıt vererek bu itirazı kabul etmedi. 5 zanlının yurt dışında olduğu, 2 zanlının ise hâlâ aranmakta olduğu bilgisi edinildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin yer aldığı 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Gözaltına alınanlardan 16'sı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Soruşturma kapsamında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ve Rusya ile Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof gibi isimler bulundu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilirken, 12 şüpheli tutuklanmış, diğer 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştır.

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