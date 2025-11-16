Meksika’da Hükümet Karşıtı Gösterilerde 100 Polis Dahil 120 Yaralı

Mexico City'deki hükümet karşıtı gösterilerde çıkan çatışmalarda 100'ü polis olmak üzere 120 kişi yaralandı; 20 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:54
Başkentte çatışma ve geniş katılımlı tepki

Meksika’da artan suç, yolsuzluk ve cezasızlığa tepki göstermek amacıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde başkent Mexico City merkezli çatışmalar yaşandı. Göstericiler ile polis arasında çıkan olaylarda toplam 120 kişi yaralandı.

Meksiko Şehri Kamu Güvenliği Sekreteri Pablo Vazquez, düzenlediği basın toplantısında yaralılardan 100’ünün polis memuru olduğunu, yaralı polislerden 40’ının hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Vazquez ayrıca soygun ve saldırı da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan kaynaklı 20 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Başkentte binlerce gösterici, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un ikamet ettiği Ulusal Saray çevresindeki barikatları yıkarak ilerledi. Güvenlik güçleri, göstericilere karşı göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Gösteriye, 1 Kasım’da Ölüler Günü etkinliğinde suikasta uğrayan Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo’nun destekçileri de katıldı. Çok sayıda kişi "Hepimiz Carlos Manzo’yuz" yazılı pankartlar taşıdı.

Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, yaptığı açıklamada diğer şehirlerde düzenlenen yürüyüşlerin hükümetine karşı çıkan sağcı politikacılar tarafından finanse edildiğini iddia etti.

