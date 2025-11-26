Melikgazi'de Gülük Sosyal Yaşam Merkezi Aralık'ın İkinci Haftasında Açılıyor

Melikgazi Belediyesi Gülük Sosyal Yaşam Merkezi Aralık'ta açılıyor

Gülük Mahallesi'nin yeni çok amaçlı tesisi hizmete giriyor

Melikgazi Belediyesi Gülük Sosyal Yaşam Merkezi, Gülük Mahallesi’nde hayata geçirildi. Tesis, Aralık ayının ikinci haftasında kapılarını açacak.

Tesis bünyesinde Akıl Küpü Kütüphanesi, Atölye Melikgazi, kafeterya ve fitness merkezi gibi alanlar bulunuyor. Gençlerin ve bölge sakinlerinin kullanımına yönelik çok amaçlı merkez, Gülük Mahallesi’nin önemli ihtiyaçlarını karşılayacak.

Açılış öncesi başkanın değerlendirmesi

Açılış öncesi tesisi ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, titiz çalışmalar sonucunda tamamlanan merkezin Aralık ayında açılacağını müjdeledi ve şunları söyledi:

"Melikgazi Belediyesi olarak birçok hizmeti sizlere sunduk. Şimdi uzun zamandır beklediğiniz Gülük Sosyal Yaşam Merkezi’ni açıyoruz. Aralık ayının ikinci haftasında hizmete girecek tesisimizde Akıl Küpü Kütüphanemiz, kafeteryamız, çeşitli eğitimlerin verileceği, çeşitli üretimlerin yapılacağı Atölye Melikgazi’miz, fitness merkezimiz yer alıyor. Çok özel, çok güzel bir merkez oldu. Tesisimiz Gülük Bölgesi’nin önemli ihtiyaçlarını karşılayacak. Hayırlı olsun. Aralık ayının ikinci haftasından itibaren Gülük Sosyal Tesisi’mizi hizmete açıyor; hepinizi bekliyoruz."

