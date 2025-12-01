Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm 8 Bölgeyle Yeni Yüzüne Kavuşuyor

Melikgazi Belediyesi’nin 8 bölgedeki kentsel dönüşüm projeleriyle ilçe modern konutlara kavuşuyor; sosyal donatılar ve yaşam kalitesi artıyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:59
Melikgazi Belediyesi’nin 8 bölgede yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilçe büyüyor, gelişiyor ve güzelleşiyor. Yeni konutlar vatandaşlar ve kente gelen misafirlerin beğenisini topluyor.

Projeler ve Etki

Projeler, ömrünü tamamlamış, atıl ve depreme dayanıksız konutların yerine modern ve sağlıklı yaşam alanları inşa ediyor. Ayrıca mülkiyeti belediyede olan dairelerin yeni sahipleriyle buluşması da dönüşümün öne çıkan yönleri arasında yer alıyor.

Yıldırım Beyazıt, Battalgazi Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Anbar Mahallesi, Çorakçılar Mahallesi, Hulusi Akar Bulvarı Köşk Dağı Mevkii, Yenimahalle, Altınoluk Yatay Mimari Projeleri ile ilçe sosyal donatılar yönünden de zenginleşiyor.

Başkanın Değerlendirmesi

Melikgazi Belediyesi’nin rekorunu tazelediğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu;

"Melikgazi bizim sınır tanımadığımız hizmetin, imza attığımız rekorların adı! Melikgazi’ye hizmet, vatandaşlarımıza hizmet bizim tek gayemiz. İlçemizde birbirinden farklı alanlarda önemli çalışmalar yapıyoruz. Melikgazi’de gerçekten çok önemli yatırımlar yer alıyor. Kentsel dönüşüm ise bu çalışmalarımız arasında önemini koruyan, devamlılık arz eden bir konu. Binlerce vatandaşımızın yüzünü güldüren, bizim de çokça talep aldığımız konuların başında yer alıyor. Yalnızca evleri dönüştürmüyoruz aslında; sosyal yaşam alanlarıyla hayatlara da dokunuyoruz. Yıldırım Beyazıt, Battalgazi Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Anbar Mahallesi, Aydınlıkevler Mahallesi, Hulusi Akar Bulvarı Köşk Dağı Mevkii, Yenimahalle, Altınoluk Yatay Mimari Projeleri.. Hepsi de imza projeler diyebilirim. Önceliğimiz insan! Vatandaşlarımız yeni ve sağlıklı evlerinde otururken ilçemizin de çehresi güzelleşiyor, yepyeni bir görünüm kazanıyor. Kentsel dönüşüm alanlarımızı genişletiyor, daha çok alanda önemli dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Her zaman ilçemiz için en iyi hizmeti hedefliyoruz. Yoğun çalışmalarımızla inşallah hedeflerimize ulaşmak gayesindeyiz. Hemşehrilerimize ve Melikgazi’mize hayırlı olmasını diliyorum"

Belediye, kentsel dönüşüm çalışmalarını genişleterek ilçenin çehresini değiştirmeye ve yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor.

