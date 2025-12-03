Memişoğlu: ASELSAN'in HealthView ADR-M100 Mobil Röntgenleri Hastanelere Teslim Edildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen HealthView ADR-M100 Mobil Dijital Röntgen Cihazları'ndan 30 adet teslim edildiğini duyurdu ve "ASELSAN gibi milli idealist şirketlerin her türlü ürettiği ürünü alacağız ve onu geliştireceğiz" dedi.

Cihaz teslimatı ve milli üretim

ASELSAN tarafından, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı hastanelerde kullanım amacıyla geliştirilen HealthView ADR-M100 Mobil Dijital Röntgen Cihazları, ASELSAN ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) arasında imzalanan sözleşme kapsamında 30 adet olarak hastanelere teslim edildi.

Bu cihazlar medikal görüntüleme alanında ilk ürün olma özelliği taşıyor ve tamamen yerli imkanlarla geliştirildi.

Bakan Memişoğlu'nun değerlendirmeleri

Törende konuşan Memişoğlu, Türk milletinin birlikteliğiyle her şeyi başarabileceğini vurgulayarak ASELSAN'ı bu başarının önemli bir örneği olarak nitelendirdi.

Memişoğlu, savunma sanayiindeki kazanımlara işaret ederek şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız da bahsetti. En son bir insansız hava savaş uçağının havadan havaya füze yapabilecek ilk başarıyı elde eden millet olduk. Bu artık dünyada teknoloji anlamında da ilkleri yapabilen bir ülke olduğumuzu, millet olduğumuzu göstermesi açısından çok önemli".

Türkiye'nin sağlık hizmetleri ve insan gücüne dikkat çeken Memişoğlu, "Çok iyi de bir insan gücüne sahip. Bugün 1 buçuk milyonluk sağlık ordusu Türkiye’nin gücünün en önemini simgelerinden ve nedenlerinden birisi" değerlendirmesinde bulundu.

Cihaz üretim süreçlerinin uzun olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, üretim kapasitesi ve özgüvene dair şu ifadeleri kullandı: "Bugün ASELSAN solunum cihazından bugün bize teslim edilecek mobil röntgen cihazına kadar, 2026’da klinik çalışmalarına başlayacağımız kliniklerde kullanacağımız çok zor bir cihaz ve esasında hiçbir kalp ameliyatının onsuz yapılamayacağı bir cihazı yüzde 90’ın üzerinde yerlilik ve ürettiği akciğer kalp pompasını kullanmaya başlayacağız. Mühendisimizle, altyapımızla, hekimimizle bunu başarabileceğimizi gösteren artık özgüvenimizin yerine geldiği bir süreç yaşıyoruz".

Memişoğlu, üreticilere ve sanayiciye çağrı yaparak, "Siz üretin, biz sağlık bakanlığı olarak onları alacağız ve kullanacağız" ifadelerini kullandı ve üretilen teknolojilerin sadece ülke içinde değil, ihtiyaç duyan diğer ülkelere de ulaştırılabileceğini vurguladı.

Üretilecek kalemlere ilişkin planları da paylaşan Memişoğlu, "İlacından cihazına, malzemesine kadar büyük bir tarama yaptık. 41 tane stratejik cihaz tespit ettik. Bu cihazları üreteceğiz. 13 tane aşı üreteceğiz. Moleküler ve biyoteknolojik ilaçları üreteceğiz" dedi ve Türkiye'nin sağlık teknolojileri alanında daha fazla özgün ürün üreteceğini kaydetti.

Son olarak Memişoğlu, "ASELSAN sadece savunma sanayiinin değil, sağlık sanayiinin de gurur kaynağıdır. ASELSAN gibi milli idealist şirketlerin her türlü ürettiği ürünü alacağız ve onu geliştireceğiz" sözleriyle mesajını yineledi.

Program, Bakan Memişoğlu'nun konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

