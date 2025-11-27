Memişoğlu: Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Yerli Yapay Zekâyla Tam Bağımsızlık Hedefi

Memişoğlu: Sağlıkta dijital dönüşümde yeni bir dönem

Antalya'da 27–29 Kasım tarihlerinde düzenlenen HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Eğitimi, Konferans ve Fuarında konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkta dijital dönüşümde ulaştığı noktayı ve yerli yapay zekâ uygulamalarını değerlendirdi. Etkinlik, 17 ülkeden bin ziyaretçiyi bir araya getirdi.

Dijital dönüşümde marka ülke vurgusu

Bakan Memişoğlu, son 25 yılda sağlık altyapısında gerçekleştirilen dönüşümün temelinde dijitalleşme ve teknolojinin bulunduğunu belirterek, "Dijital sağlık alanında dünya çapında marka ülke haline geldik" dedi. Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonunun veriyi bilgiye, bilgiyi değere ve üretime dönüştüren yeni bir aşamaya evrildiğini ifade etti.

Memişoğlu, küresel sağlık taleplerinin değiştiğini, artan nüfus ve krizlerin sağlık sistemlerini yeniden şekillendirdiğini belirterek, Endüstri 4.0 ile birlikte klasik yönetim modellerinin artık yeterli olmayacağını vurguladı: "Sağlık sistemimizi klasik yöntemlerle idare etmek ülkemizin potansiyelini kısıtlamak olacaktır".

EMRAM Seviye 7 ve dijital hastaneler

Bakan, Türkiye'nin dijital hastane derecelendirmesindeki konumuna dikkat çekerek EMRAM Seviye 7'nin hasta güvenliği ve klinik kalite açısından küresel standartları temsil ettiğini söyledi. Memişoğlu, "2025 yılı itibarıyla... EMRAM Seviye 7 sertifikasına sahip hastane sayımızı 9’a yükselttik" dedi.

Ayrıca Seviye 6 kategorisinde yüzlerce hastanenin yer aldığını, dijital standartların Anadolu'nun en ücra köşesine kadar yayıldığını belirten Memişoğlu, "Dijitalleşme sürecimiz sadece hastane duvarları arasında değildir, biz veriyi yöneten değil, veriden değer üreten bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

e-Nabız ile sağlık bilgisini sınırlarından kurtardık

Memişoğlu, Türkiye'nin kişisel sağlık kayıt sistemi e-Nabız'ın dijital dönüşümün en güçlü ayaklarından biri olduğunu hatırlatarak, 15–20 yıl önce dosya ve film taşınan dönemin kapandığını söyledi. "Artık elimizdeki bu telefonla bile hastamızın en güncel röntgenini, tomografisini anında görüyoruz" diyerek, "Sağlık bilgisini, mekânın ve zamanın sınırlarından kurtardık" değerlendirmesinde bulundu.

Üç yerli yapay zekâ projesi: ARİS, METRA, RADİS

Memişoğlu, TÜSEB ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen üç yerli yapay zekâ çözümünün sahada kullanılmaya başlandığını açıkladı:

ARİS – "Yapay Zekâ Destekli Mobil Röntgen Sistemi": Yoğun bakım veya acil servis gibi saniyelerin kritik olduğu anlarda çekilen akciğer grafilerini cihaz üzerindeki yerli yapay zekâ anında analiz ediyor. Memişoğlu, sistemin pnömotoraks, sıvı birikimi veya entübasyon tüpü yerleşimi gibi kritik bulguları saniyeler içinde hekime işaret ettiğini belirtti.

METRA – "Ulusal Mamografi Taramasında Yerli Yapay Zekâ": Her yıl KETEM'lerde 1,2 milyon kadına yapılan meme kanseri taramasında radyologlara "ikinci bir göz" olan METRA, en küçük lezyonları ve milimetrik riskleri işaretleyebiliyor. Sistem, günde 4 bin gerekirse 15 bin mamografiyi analiz edebiliyor.

RADİS – "Akılcı Görüntüleme Karar Destek Sistemi": Hastanın şikâyetine ve klinik tablosuna göre en doğru tetkiki, bilimsel kılavuzlar ve yapay zekâ desteğiyle öneren bir karar destek aracı olarak kullanılıyor.

Sağlıkta tam bağımsızlık hedefi

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk tıp dünyasına yönelik mesajını aktararak inovasyon ve yerli üretim hedefinin sürdürüleceğini vurguladı: "Sağlıkta tam bağımsızlık, en az savunma sanayindeki bağımsızlık kadar kritiktir, stratejiktir. Nasıl ki savunma sanayinde yerlilik oranımızı zirveye taşıdıysak, sağlık endüstrisinde de aynı başarı hikayesini yazacağız".

Konuşmasını bilim insanlarına, sağlık çalışanlarına ve girişimcilere çağrı yaparak bitiren Memişoğlu, "'Yeni bir şey söyleyeceğim, yeni bir şey üreteceğim' diyen kim varsa biz onun yanındayız" diyerek fikirden ürüne uzanan tüm inovasyon süreçlerine destek sözü verdi.

