Menemen'de Koyundere Taziye Evi Dualarla Açıldı

Menemen Belediyesi'nin Koyundere'de vatandaşların talepleri doğrultusunda tasarlayıp tamamladığı Koyundere Taziye Evi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılış süreci ve önceki projeler

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın Nisan ayında Menemen Belediye Meclisi'nde "Gelecek aydan itibaren her ay bir açılış yapacağız." sözünü takip eden süreçte belediye, Mayıs ayında Türkelli Kapalı Pazar Yeri'nin hizmete girmesiyle başlayan açılışlara hız kesmeden devam etti. Açılışlar; Ulukent Semt Polikliniği, Aynısefa Kent-2 Kafe, Haykıran Ahmet Kahraman Camii, Aynısefa Şehir Parkı Kafe ve Mermerli Mahallesi Deneyim Merkezi ile sürdü; Kasım ayı açılışı da Koyundere'de gerçekleşti.

Törene katılım

Törene Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ev sahipliği yaptı. Etkinliğe ayrıca Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile STK yönetici ve temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, geçmiş dönem belde belediye başkanları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tesisin özellikleri

200 metrekarelik taziye evi, vatandaşların tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 45 metrekarelik bir mutfak, mescit, abdesthane, taziye ve dinlenme alanı olarak tasarlandı.

Başkan Pehlivan'ın açıklaması

Tarih boyunca iyi günde olduğu gibi kötü günde de dayanışma içerisinde bir millet olduklarını ifade eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, açılışı gerçekleştirilen tesisin dayanışmanın, omuz omuza durmanın, acıyı birlikte göğüslemenin, millet olmanın en sade ama en güçlü sembollerinden biri olduğuna dikkat çekti. Pehlivan, "Çanakkale’den Sakarya’ya cephelerde, Gölcük’ten Kahramanmaraş’a kadar depremlerde acıyı paylaşarak hafifleten ve umudu yeniden yeşerten bir milletiz. Atalarımız \"Dost kara günde belli olur.\" demiş. Biz de Menemen Belediyesi olarak hemşehrilerimizin en acı günlerinde bugüne kadar hep yanlarında olduk ve bugünden sonra da olmaya devam edeceğiz. İyi ki doğdun bebek paketimizle, hayatın ilk anında başlayan birlikteliğimiz, taziye hizmetlerimizle son nefese dek sürmekte. Yaptığımız hizmetler bugün komşu belediyelerin başkanları tarafından dahi övgüyle anlatılıyor. Menemen’de yaptıklarımız başka ilçelere ilham kaynağı oluyorsa, biz bundan yalnızca mutluluk duyarız."

Kaymakam Yılmaz'ın değerlendirmesi

Kürsüye çıkan Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, taziye evinin bir kültür olduğunu ve aynı zamanda bir kültür evi niteliği taşıdığını belirterek, Menemen'e yeni tesisin hayırlı olmasını diledi ve Başkan Pehlivan'a insana dokunan hizmetleri için teşekkür etti. Kaymakam Yılmaz, "Menemen’de çok çalışkan bir Başkan var, Maşallah diyelim. Bu çok kıymetli çalışmaların yapılıp tamamlanmasında büyük emekler var. Hizmetlerin yapılmasında emeği geçen başta Aydın Başkan olmak üzere tüm ekip arkadaşlarının emeklerine sağlık" diye konuştu.

Açılışla ilgili son detay

Okunan duaların ardından katılımcılar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi ve Koyundere Taziye Evi hizmete başladı.

