Menemen'de yangın: Islak Burunlar Pati Evi kurucusu Şule Çörekçi yaşamını yitirdi

İzmir'in Menemen ilçesindeki yangında 'Islak Burunlar Pati Evi' kurucusu Şule Çörekçi (56) hayatını kaybetti; 20'den fazla kedi telef oldu.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 22:13
Mermerli Mahallesi'ndeki tek katlı evde çıkan yangın can aldı, birçok kedi telef oldu

İzmir’in Menemen ilçesinde dün gece saatlerinde Mermerli Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir evde yangın çıktı. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangında, hayvansever kimliğiyle tanınan ve Islak Burunlar Pati Evi'nin kurucusu Şule Çörekçi (56) evde mahsur kaldı ve yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İlk bulgulara göre yangının sobadan çıktığı değerlendiriliyor.

Çörekçi’nin evinde ve bahçesinde baktığı 20’den fazla kedi de alevlerden kurtarılamayarak telef oldu. İtfaiye ekipleri yangını yoğun uğraş sonucu kontrol altına aldı.

Talihsiz kadının cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma yetkililerce başlatıldı ve incelemeler sürüyor.

Mahalle sakinleri ve hayvanseverler olayın şoku içinde yetkililerden bilgi beklerken, bölgedeki güvenlik ve soruşturma çalışmaları devam ediyor.

