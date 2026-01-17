Menopoz: Yeni Denge ve Kadın Sağlığı İçin Dönüm Noktası

Op. Dr. S. Nihal Gökmen, menopozun doğal bir dönem olduğunu; düzenli takip, doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle bu sürecin kaliteli geçirilebileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:51
Menopoz: Yeni Denge ve Kadın Sağlığı İçin Dönüm Noktası

Menopoz yeni bir denge ve farkındalık dönemi

Medicana Konya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. S. Nihal Gökmen, menopozun her kadının yaşamında doğal olarak karşılaştığı bir süreç olduğunu belirtti. Gökmen, menopozun yalnızca adetlerin bitmesi olmadığını; kadın vücudunda hormonal, fiziksel ve duygusal birçok değişimin yaşandığı, doğru yaklaşımla yeni bir denge ve farkındalık dönemi olabileceğini söyledi.

Menopoz nedir ve hangi yaşlarda görülür?

Op. Dr. S. Nihal Gökmen, menopozun genellikle 45-55 yaşları arasında görüldüğünü ve adet kanamalarının kalıcı olarak sona ermesiyle tanımlandığını hatırlattı. Menopozun sağlıklı, güçlü ve kişinin kendisiyle barışık şekilde geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Menopozda vücutta görülen başlıca değişimler

Gökmen, yumurtalıkların hormon üretiminin azalmasıyla özellikle östrojen düzeylerinin düşmesinin çeşitli belirtilere yol açabileceğini belirtti. Bu belirtilerin şiddetinin kadından kadına değiştiğini, bazı kadınların hafif yakınmalar yaşarken bazılarının günlük yaşamını zorlayabilecek şikayetler yaşayabileceğini söyledi. Belirtiler arasında ateş basması ve gece terlemeleri, uyku sorunları, çarpıntı, sinirlilik, kaygı, unutkanlık, vajinal kuruluk ve cinsel istekte azalma, idrar yolu enfeksiyonlarına yatkınlık, kemik erimesi (osteoporoz) riski, ciltte kuruluk ve elastikiyet kaybı yer alıyor.

Menopoz döneminde sağlık takibi ve öneriler

Menopozun bir hastalık değil, yaşamın doğal bir evresi olduğunu vurgulayan Op. Dr. S. Nihal Gökmen, ancak bu süreçteki değişikliklerin görmezden gelinmemesi gerektiğini söyledi. Doğru bilgi, düzenli hekim kontrolü ve kişiye uygun desteklerle menopozun sağlıklı ve kaliteli geçirilebileceğini belirtti.

Gökmen, menopoz sonrası dönemde kalp ve damar hastalıkları, kemik yoğunluğunda azalma, metabolik yavaşlama ve kiloda artış gibi risklerin artabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle şu başlıklara özellikle önem verilmesi gerektiğini söyledi: düzenli jinekolojik kontroller, kemik sağlığı ve meme sağlığı takibi, düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme ile yeterli protein ve kalsiyum alımı, uyku ve stres yönetimi.

Gerekli durumlarda ise kişiye özel planlanan tedavilerle şikayetlerin azalacağını ve uzun vadeli sağlığın korunacağını belirten Gökmen, biyoeşdeğer hormon tedavisi veya uzman önerisiyle destekleyici tedavilerden faydalanılabileceğini söyledi. Kadınların menopoz dönemini rahat yönetebilmesi için doktor kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

MEDİCANA KONYA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. S. NİHAL GÖKMEN, "ATEŞ BASMASI...

