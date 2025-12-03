Menteşe Belediyesi'nden Yeşilyurt’un Efsane Başkanı Mehmet Güner’e Vefa

Menteşe Belediye Meclisi, 1984-1999 Yeşilyurt (Pisi) Belediye Başkanı Mehmet Güner’in adını eski Belediye Hizmet binası önündeki parka oy birliği ile verdi.

Meclis kararıyla ismi parka verildi

Muğla Büyükşehir statüsü kazanmadan önce 1984-1999 yılları arasında Yeşilyurt (Pisi) Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Güner için Menteşe Belediyesi harekete geçti. Başkanlık hizmet binasının önündeki parka, eski başkanın adı verilerek yörede vefa örneği gösterildi.

Karar, Aralık ayı Belediye Meclis toplantısında gündeme alındı. Toplantıya Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tahça başkanlık etti ve İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor meclise sunuldu.

Raporda, Mehmet Güner’in Yeşilyurt Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği hizmetler ve vatandaşlarla olan samimiyeti nedeniyle yöre halkı tarafından sevildiği vurgulandı. İnceleme Komisyonu'nun önerisi, mecliste oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Söz konusu karar uyarınca, eski Belediye Hizmet binası önündeki parkın adı resmen Mehmet Güner olarak belirlendi. Karar, hem yerel yönetimin vefa anlayışını hem de ilçe halkının takdirini yansıtıyor.

