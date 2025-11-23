Menteşe'de Araç Dereye Uçtu: Sürücü Kadın Yaralandı

Muğla Menteşe’de 03.00’te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı 48 ED 860 plakalı araç dereye uçtu; sürücü İ.O yaralandı, hayati tehlike yok.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 10:47
Kaza Detayları

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, saat 03.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu. Olayda araç sürücüsü İ.O yaralandı.

Kazaya karışan aracın plakasının 48 ED 860 olduğu, sürücünün Yılanlı mevkiinden Menteşe istikametine ilerlerken Irmak Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taş duvarı aşıp dereye düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve bölgeye ambulans, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralı kadını araçtan çıkararak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma Sürüyor

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

