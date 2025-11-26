Menteşe'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, şüpheli gözaltında

Menteşe'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kiramettin Mahallesi'nde gergin anlar

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kiramettin Mahallesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede şiddetlendi.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bildirim yapıldı; olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada bıçak darbesiyle yaralanan yaşı küçük bir kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan bıçaklama şüphelisi, polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve kavganın çıkış nedeninin detaylı olarak araştırıldığı öğrenildi.

