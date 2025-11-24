Menteşe’de Çifte Kutlama: Öğretmenler Günü ile Doğum Günü Bir Arada

Menteşe’de Öğretmenlere ‘Çifte Kutlama’ Sürprizi

24 Kasım coşkusu iki öğretmene kişisel sevinç getirdi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, iki öğretmen için hem mesleki hem de kişisel bir mutluluğa dönüştü. Dumlupınar İlkokulu öğretmeni Özkan Deniz ile Özel Muğla Teknoloji ve Kültür Anaokulu öğretmeni Merve Doğan, aynı gün doğum günlerini kutlayınca, Öğretmenler Günü coşkusu bu özel ana eşlik etti.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammer Cihan iki öğretmenin evlerine giderek hem doğum günü tebriklerini iletti hem de Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Ziyarette konuşan Müdür Kömürcü, "Öğretmenlik, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir fedakârlık ve sevgi işidir. Sizler, her gün öğrencilerimize ışık tutuyor, onları geleceğe hazırlıyorsunuz. Bugün hem doğum gününüz hem de Öğretmenler Günü’nüzü kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Mesleğinize gösterdiğiniz özveri ve öğrencilerinize kattığınız değer için teşekkür ediyor, nice sağlıklı, mutlu ve başarılı yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öğretmenler Özkan Deniz ve Merve Doğan da ziyaretten dolayı memnuniyetlerini belirterek müdürlere teşekkür etti.

Hem doğum günlerinin hem de Öğretmenler Günü’nün aynı güne denk gelmesi, kutlamaya farklı ve unutulmaz bir atmosfer kattı. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

