Menteşe’de Çöp Kamyoneti Seyir Halinde Alev Aldı — Şoför Müdahalesi Felaketi Önledi

Menteşe’de Çöp Kamyoneti Seyir Halinde Alev Aldı

Şoförün hızlı müdahalesi yangının büyümesini engelledi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Menteşe Belediyesi’ne ait çöp kamyoneti, Katı Atık Depolama Tesisi yolunda seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden araç şoförü, hızla müdahale ederek yangının büyümesini engelledi ve faciayı önledi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri kamyonette soğutma çalışması yaptı.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR KATI ATIK DEPOLAMA TESİSİ’NE GİDEN MENTEŞE BELEDİYESİ’NE AİT ÇÖP KAMYONETİNDE YANGIN ÇIKTI. SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR KISMINDAN ALEVLERİN YÜKSELDİĞİNİ FARK EDEN ARAÇ ŞOFÖRÜ, HIZLA MÜDAHALE EDEREK YANGININ BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ.