Menteşe’de Çöp Kamyoneti Seyir Halinde Alev Aldı — Şoför Müdahalesi Felaketi Önledi

Menteşe Belediyesi’ne ait çöp kamyoneti, Katı Atık Depolama Tesisi yolunda motor kısmından alev aldı; şoförün müdahalesi ve itfaiye çalışmasıyla can kaybı önlendi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:10
Menteşe'de Çöp Kamyoneti Seyir Halinde Alev Aldı — Şoför Müdahalesi Felaketi Önledi

Menteşe’de Çöp Kamyoneti Seyir Halinde Alev Aldı

Şoförün hızlı müdahalesi yangının büyümesini engelledi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Menteşe Belediyesi’ne ait çöp kamyoneti, Katı Atık Depolama Tesisi yolunda seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden araç şoförü, hızla müdahale ederek yangının büyümesini engelledi ve faciayı önledi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri kamyonette soğutma çalışması yaptı.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

