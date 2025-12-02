Menteşe'de zincir market ve kasaplarda kapsamlı gıda denetimi

Belediye ve Tarım Müdürlüğü ortak denetimiyle güvenlik kontrolleri yapıldı

Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri, ilçe genelindeki zincir marketler ve kasaplarda gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Denetim ekibi, 1 veteriner ve 2 gıda mühendisinden oluştu ve ilçe merkezindeki zincir marketlerde ayrıntılı kontroller yaptı. İncelemede; reyon ile kasa fiyatlarının uyumu, işyeri ruhsat durumu, ürünlerin son kullanma tarihleri, işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğu, ürün depolama şartları ve ruhsata uygun satış yapılıp yapılmadığı titizlikle incelendi.

Yapılan kontroller sonucunda, son kullanma tarihi geçtiği tespit edilen ürünler reyonlardan kaldırıldı. Kasaplarda ise herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Denetim ekipleri ayrıca, son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerle ilgili işletme görevlilerine gerekli uyarılarda bulundu.

