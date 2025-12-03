Meram’da Her Gün Engelsiz Yaşam: DOSD Meram ve Yeni Hizmetler

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçede yaşayan engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal hayata daha güçlü katılımlarını sağlamak ve ailelerine nefes aldıracak hizmetler üretmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarla örnek olmaya devam ediyor.

Toplumsal destek ve 3 Aralık buluşması

Meram Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Meram Sosyal Hizmet Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel ihtiyaçlı bireyler ile ailelerini bir araya getirdi. Programa Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürü Arif Topal, Meram Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fatih Kiriktir ve Meram Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Mümin Vural katılarak engelli bireyleri ve ailelerini yalnız bırakmadı.

Toplantıda konuşan Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, "30 yıllık idarecilik yapıyorum; bu dönemde engelli bireyler ve aileleri için çok güzel hizmetler yapıldı. Devletimize, bakanlıklarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah devletimizin, milletimizin ve ailelerimizin gücünü artırsın. Tüm samimiyetimizle sizlerin ve evlatlarımızın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz." dedi.

DOSD Meram: Destekleyen merkez

DOSD Meram (Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi), down sendromlu bireylerin gelişimini desteklemek amacıyla kuruldu. Merkez; bireysel ve grup eğitim sınıfları, spor ve fizyoterapi alanları, dinlenme bölümleri ile hem çocuklara hem de ailelerine güvenli ve nitelikli bir ortam sunuyor. Uzmanlar tarafından hazırlanan özel programlarla çocukların sosyal, fiziksel ve bilişsel gelişimleri güçlendirilirken, ailelere yönelik seminer ve eğitim atölyeleri de yoğun ilgi görüyor.

Meram Belediyesi, merkez bünyesindeki spor faaliyetlerini genişleterek down sendromlu gençlere spor yapma imkânı ve istihdam fırsatları sunacak yeni eğitim projelerini hayata geçiriyor.

Engelli nakil aracı ve şarj istasyonları

İlçede önemli bir ihtiyacı karşılayan Engelli Nakil Aracı hizmeti, tekerlekli sandalyeli bireylerin hastane randevularına güvenli ve konforlu şekilde ulaşmasını sağlıyor. Engelli vatandaşlar, bir gün önceden 0332 320 10 00 numaralı telefondan randevu alarak araçtan ücretsiz yararlanabiliyor.

Ayrıca Meram’ın farklı noktalarına kurulan akülü araç şarj istasyonları, yürüme engelli vatandaşların günlük hareketliliğini destekleyerek ulaşımı kolaylaştırıyor.

Spor, kültür ve erişimde eşitlik

Meram Belediyesi, engelli bireylerin profesyonel spor hayatına katılımını teşvik ederek ulusal ve uluslararası başarılara destek veriyor. Paralimpik oyunlar dahil pek çok turnuvada elde edilen dereceler Meram’ın gururu oldu.

Konya’nın ilk Millet Kıraathanesi olma özelliğini taşıyan Meram Millet Kıraathanesinde görme engelliler için ayrılan özel bölüm, kullanıcılara kitap okuma, araştırma yapma ve çıktılar alma imkanı sunarak bilgiye erişimde önemli kolaylık sağlıyor.

Belediye başkanının vurgusu

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, engelli bireylerin toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti: "3 Aralık Dünya Engelliler Günü; farkındalık oluşturmak, engellilerimizin sorunlarını konuşmak ve çözüm üretmek için önemli bir hatırlatıcıdır. Ancak biz Meram Belediyesi olarak, özel bireylerimize yılın sadece bir gününü değil her gününü ayırıyoruz. Fiziksel engelleri kaldırmak, eşit fırsatlar sunmak ve ailelerin yükünü hafifletmek için pek çok projeyi hayata geçirdik, yenilerini de sürdürüyoruz. Engelsiz bir Meram için durmadan çalışmaya devam edeceğiz".

Meram Belediyesi; DOSD Meram, engelli nakil aracı, şarj istasyonları, spor ve eğitim projeleriyle engelli bireylerin ve ailelerinin yanında olmaya devam ediyor.

