Meram'da Okullar Arası 'Bizim Meram Sıfır Atık Yarışması' Kasım'da Başlıyor

Meram Belediyesi, çocuklar ve gençlerde çevre duyarlılığını artırmak ve sıfır atık bilincini güçlendirmek amacıyla geçen yılın ardından 'Bizim Meram Sıfır Atık Yarışması'nı yeniden düzenliyor. Yarışma Kasım 2025 - Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek; en fazla geri dönüştürülebilir atığı toplayan okullar çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

Yarışmanın Amacı

Meram Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, yarışmanın amacını açıklarken şunları vurguladı: çocuklarda sürdürülebilir yaşam bilinci oluşturmak ve atık ayrıştırma ile geri dönüşümün önemini öğretmek. Müdürlük açıklamasında, "Her gün tükettiğimiz ürünlerle doğaya bıraktığımız izleri fark etmek, geleceğin en büyük meselesi haline geliyor. Çocuklarımız bu yarışma sayesinde hem atıkları nasıl ayrıştıracaklarını hem de geri dönüşümün doğa, ekonomi ve yaşam kalitesi için ne kadar önemli olduğunu öğreniyor. Ambalaj atıkları, kağıt, karton, plastik ve metal gibi geri dönüştürülebilir materyalleri kapsayan yarışmada tüm okullarımızı doğa dostu bir rekabete davet ediyoruz. Çevre bilinci küçük yaşlarda oluşur; işte bu yarışma bunun için güçlü bir adımdır."

Katılım ve Uygulama

Yarışmaya Meram'daki tüm ilkokul ve ortaokullar katılabilecek. Katılım için okulların Meram Belediyesi tarafından paylaşılan formu doldurmaları yeterli olacak. Etkinlik kapsamında kağıt, karton, plastik ve metal gibi ambalaj atıkları toplanacak. Her okul bir yetkili belirleyecek ve atıkların haftanın belirlenen gününde belediye ekiplerine tarttırılarak teslim edilmesi sağlanacak. Teslim edilen atıklar, makbuz karşılığında kayıt altına alınacak ve süreç Meram Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından koordine edilecek.

Değerlendirme ve Ödüller

Sıralama, teslim edilen atık miktarının okul mevcuduna oranı esas alınarak yapılacak. Yarışma sonunda dereceye giren okullara masa tenisi masası, robotik kodlama setleri ve akıl-zeka oyunları gibi ödüller verilecek; ayrıca yarışmaya katılan tüm okullara teşekkür belgesi takdim edilecek.

Başkan Kavuş'tan Mesaj

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yarışmayla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras temiz bir çevre ve yaşanabilir bir dünya. Bu yarışmayla çocuklarımız hem doğayı koruma sorumluluğunu öğreniyor hem de atık yönetimine aktif şekilde katılıyor. Geçen yıl binlerce öğrencimiz atıkları geri dönüşüme kazandırdı. Bu, sadece bir yarışma değil; doğaya sahip çıkma yolculuğudur. Meram Belediyesi olarak sıfır atık hareketine güçlü katkı sunmaya devam edeceğiz. Tüm okullarımızı, öğretmen ve velilerimizi bu güzel çevre seferberliğine katılmaya davet ediyorum."

Not: Yarışma hakkında detaylı bilgiler ve katılım formu Meram Belediyesi tarafından paylaşılacaktır. Tüm okullar doğa dostu bu rekabete davetlidir.

